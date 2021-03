In articol:

Sarmale de post. 10 reţete de sărmăluţe fără carne pentru Postul Paştelui 2021, care va începe luni, 15 martie și se va încheia pe 1 mai.

Sarmale de post. Sarmale de post cu orez și cartofi

Ingrediente:

o varză mare

o ceapă

un morcov

1 cartof

o cană de orez

o legătură de pătrunjel

o legătură de mărar

sare

piper

cimbru uscat

crengi de cimbru

foi de dafin

boia dulce

tocană de legume

ulei de măsline

Mod de preparare:

Se desfac frunzele de la varză, una câte una, de pe fiecare frunza tăiem cotorul. Între timp tăiem ceapa mărunt, morcovul și cartoful îl dăm pe răzătoarea mare.

Punem ceapa la călit, după care adaugăm morcovul și cartoful, lăsăm puțin să se călească împreună, condimentăm cu sare, piper, cimbru uscat, apoi punem 2- 3 linguri de tocană de legume sau bulion, după ce am luat de pe foc, adaugăm orezul pe care l-am fiert puțin. Apoi trecem la înfășurat sarmale.

Pe fundul oalei punem câteva crenguțe de cimbru, apoi câteva foi de varză și apoi sărmăluțele, deasupra punem varză tocată mărunt și câteva frunze de dafin, peste care punem ulei de măsline ceva mai multișor, boia dulce și apa cât să le acopere.

Le bagăm la cuptor pentru cca 1.30- 2 ore, la foc mic, vom adaugă apă de câte ori este nevoie.

Se servesc cu mămăliguță caldă sau cu pâine prăjită și ardei iute, potrivit bucataras.ro.

Sarmale de post. Sarmale de post cu ciuperci și varză acră

Ingrediente:

500 grame de ciuperci

150 grame de țelină

200 grame de morcov

200 grame de ceapă

150 grame de cartofi

150 grame de orez

200 ml de bulion

100 ml ulei

2 linguri de pesmet

o legătură de pătrunjel

sare, piper, cimbru după gust

o varză murată

Mod de preparare:

Punem orezul în apă călduță cât să-l cuprindă și-l lăsăm la hidratat o oră. Între timp spălăm legumele și le curățăm. Tăiem ceapa și ciupercile mărunt iar morcovul și cartofii îi dăm pe răzătoarea mică.

Punem 50 de grame de ulei într-o tigaie, îl încâlzim și adăugăm ceapa și morcovul. Lăsăm la călit câteva minute după care adăugăm cartofii și mai gătim alte 2-3 minute.

În altă tigaie încălzim restul de ulei, adăugăm ciupercile tăiate și le gătim până când scade zeama lăsată de ele. Nota! Am călit separat ciupercile deoarece acestea lasă zeama!

Punem ciupercile gătite peste legumele călite, adăugăm bulionul și lăsăm 5 minute să se gătească împreună după care dăm de pe foc.

Adăugăm orezul scurs, pesmetul, pătrunjelul, sare și piper după gust. Opțional putem adăuga și puțin cimbru. Amestecăm și lăsăm să se răcească. Atentie! Puneți sare cu măsură. Foile de la varza murată sunt și ele sărate!!!!

Între timp pregătim varza murată: o desfacem și o punem la desărat, mai mult sau mai puțin în funcție de cât de sărată este și de gusturile tale.

dăm cotoarele deoparte și frunzele le stoarcem de apă și, în funcție de mărimea lor le umplem ca atare sau le rupem mai îmtâi și apoi le umplem.Așezăm o cantitate mică de compoziție pe frunză și rulăm sub formă de sărmăluță.

Cotoarele și varza care rămân în plus le tocăm mai mărunt și le punem pe fundul unui vas încăpător și începem să așezăm sarmalele, fie culcate, fie în picioare, de jur împrejurul pereților vasului.

Pe deasupra se poate pune iarăși varză tocată sau doar 2-3 frunze cât să acopere sarmalele.

Turnăm apă cât să cuprindă sarmalele și punem vasul pe foc. Apa pe care o puneți la sarmale o puteți combina cu bulion dacă vă plac puțin mai acrișoare. De asemenea mai puteți folosi și borș de putină în loc sau în combinație cu apa.

Lăsăm cât să înceapă să fiarbă, dăm un clocot timp de 5 minute după care băgăm vasul la cuptor la temperatură mic (150 de grade) pentru aproximativ 1 oră și ceva, în funcție de cât de repede se gătește frunza de varză, relatează, lecturisiarome.ro.

Sarmale de post. Sarmale de post în foi de viță

Ingrediente:

250 de grame de orez

3 morcovi

Un dovlecel

10 ciuperci champignon

O jumătate de ardei gras

4 legături de ceapă verde

200 de grame de sos de tomate

O legătură de mărar

Foi de viţă (aproximativ 50 de bucăţi)

Sare şi piper, după gust

3 linguri de ulei

O linguriţă de vegeta

Mod de preparare:

Pune o oală cu 2 litri de apă la fiert. Adaugă frunzele de viţă în apa care clocoteşte şi las-o să fiarbă 3-4 minute. Scoate-o pe o farfurie şi las-o să se răcească.

Pentru compoziţie. Se curăţă dovlecelul, morcovii, ceapa şi ciupercile şi se taie în bucăţi mari. Ca să nu pierzi vremea tocând mărunt legumele, le poţi pune la mărunţit în blender. Ai grijă însă! Legumele sunt foarte apoase, aşa că este indicat să storci compoziţia de apă.

Pune orezul într-o sită şi spală-l sub jet de apă rece. Scurge-l bine de apă şi lasă-l deoparte.

Într-o cratiţă adâncă, pune uleiul la încins, apoi adaugă orezul. Prăjeşte-l timp de 2-3 minute, până se rumeneşte puţin, apoi adaugă legumele mărunţite. Pune sare şi piper, după gust, amestecă bine şi lasă pe foc încă 5 minute, să se înmoaie legumele.

Într-un ibric, pune 250 ml de apă, o linguriţă de vegeta şi una de sos de tomate, amestecă şi lasă să dea un clocot. Toarnă această „supă” peste compoziţia din cratiţă, amestecă bine şi lasă la fiert încă 10-15 minute sau până când orezul absoarbe tot lichidul.

Lasă compoziţia de sarmale să se răcească, apoi umple sarmalele şi împătureşte-le, având grijă să le „sigilezi” bine capetele, ca să nu iasă compoziţia din ele în timpul fierberii.

Aşază sarmalele într-o tavă unsă cu puţin ulei, apoi toarnă peste ele 500 ml de apă caldă în care ai adăugat restul de sos de tomate. Ai grijă să acoperi bine sarmalele cu lichid.

Rupe cu mâna firele de pătrunjel şi pune-le deasupra sarmalelor. Acoperă tava cu folie de aluminiu şi dă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade.

Lasă la cuptor 2-3 ore şi completează cu apă dacă lichidul scade, astfel încât sarmalele să aibă în ce fierbe. Timpul de gătire diferă în funcţie de cuptor şi de frunză. De exemplu, cu cât frunza de viţă este mai bătrână, cu atât timpul de fierbere va fi mai mare. Sursa csid.ro.

Sarmale de post. Sarmale de post în varză murată

Sarmale de post. Sarmale de post cu ciuperci și varză dulce

Ingrediente:

1 varză proaspătă

200 g ciuperci

2 cepe

1 morcov mare

2 buc ardei gras

70 ml ulei

200 g orez

2 linguri de bulion

150 ml pulpă de roşii

mărar proaspăt sau congelat

2-3 frunze de dafin

boabe de piper

boabe de coriandru

cimbru uscat

200 ml de borş sau apă caldă

sare şi piper după gust

Mod de preparare:

Se îndepărtează frunzele de varză de la exterior. De obicei acestea sunt pătate şi ofilite. Se aleg frunze cât mai subţiri, potrivite ca mărime care se opăresc 1-2 minute în apă clocotită în care am pus puţină sare. Nu trebuie să fiarbă, ci doar să se înmoaie şi să devină maleabile, să le putem răsuci uşor.

Frunzele care rămân, se toacă şi le vom aşeza pe fundul cratiţei, ca pat pentru sărmăluţe. Ceapa se taie cubuleţe, la fel şi ardeiul gras, iar morcovul se dă pe răzătoarea cu găuri mari.Se călesc legumele în uleiul încins timp de 4-5 minute, apoi se adaugă bulionul, orezul ales şi spălat şi puţină apă.

Se lasă compoziţia să dea câteva clocote până când orezul începe să se umfle. Se dă compozitia deoparte, se lasă să se răcorească puţin, cât să putem lucra cu ea, apoi se pune mărarul, puţin cimbru uscat, sare şi piper după gust.

Se pune umplu foile de varză cu compoziţia de mai sus şi se rulează cu capete înăuntru ca să nu se desfacă. Nu le rulaţi prea strâns, pentru că orezul se va mai umfla la fiert şi trebuie să îi lăsăm un pic de loc.

Se alege o cratiţă cu capac şi pereţi mai groşi pe fundul căreia se pune un strat de varză tocată, apoi se aşează sarmalele în cercuri concentrice dinspre margine către centru. Deasupra presărăm din nou varză tocată.

Turnăm borşul încălzit cât să acopere bine sarmalele (sau apă caldă dacă nu aveţi borş), şi condimentăm cu boabe de piper şi coriandru, 2-3 frunze de dafin şi crenguţe de cimbru uscat. Deasupra punem pulpa de roşii.

Punem capacul peste oală şi le lăsăm să fiarbă cam o oră la foc mic. Dacă scade prea mult lichidul se mai adaugă puţină apă caldă sau puţin borş.

După o oră, aprindem cuptorul la 180 de grade şi dăm cratiţa la cuptor pentru încă o oră. Umplutura fierbe mai repede, dar depinde foarte mult de soiul de varză cât de repede va fierbe. Sărmăluţele sunt gata când varza s-a înmuiat şi se rupe uşor cu furculiţa. Sursa: bucate-aromate.ro.

Sarmale de post. Sarmale de post moldovenești cu pasat de porumb

Ingrediente:

200 de grame de păsat

250 de grame de ciuperci proaspete

60 de ml. de ulei

1 varză murată potrivită, cam de 1,5 kg

1 ceapă mare (100 de grame)

400 de grame de pulpă de roșii mărunțită( sau roșii în bulion, cu tot cu sucul lor)

sare și piper după gust

1 linguriță de paprika dulce (opțional)

cimbru și mărar tocat, proaspăt sau uscat

Mod de preparare:

Varza murată se desface foaie cu foaie de pe cotor, se spală cu apă călduță și se scurge bine. Dacă este foarte sărată, se mai clătește de câteva ori, până ce sarea se mai duce. Fiecărei frunze de varză murată i se decupează cotorul și este împărțită în bucăți aproximativ egale. Din foile mai mari, vor ieși 3-4 bucăți de varză suficiente pentru împăturit sarmalele, din cele mai mici, doar 2 sau chiar una singură. Cotoarele, nervurile decupate și bucățile de varză rupte sau prea mici pentru sarmale se toacă mărunt. Din acestea vom forma un pat confortabil în oală, pe care vom așeza ale noastre sarmale cu păsat.

Păsatul se pune într-un castron și se acoperă cu apă rece cam de 3-4 degete. Tot ceea ce se ridică la suprafața apei – hoaspe, impurități – se îndepărtează, apoi păsatul se scurge prin sită și se clătește sub jet de apă rece. Se lasă să se scurgă bine de apă.

Se curăță, se spală bine și se toacă mărunt ceapa. Se încinge uleiul pe foc mediu, într-o tigaie încăpătoare și se adaugă ceapa și 1 praf de sare. Se amestecă, se reduce focul la mic și se călește ceapa 7-8 minute, până de înmoaie.

Între timp, ciupercile se curăță bine de impurități, periindu-le cu o perie și ștergându-le cu șervete absorbante de hârtie de bucătărie, apoi se toacă mărunt. După ce ceapa se înmoaie (devine translucidă) se adaugă și ciupercile în tigaie. Se amestecă, se întețește focul la mediu și se călesc ciupercile cu ceapa încă 5-6 minute. După ce se înmoaie ciupercile, se adaugă piper și sare după gust, paprika și verdețurile tocate (dacă folosiți și pe care le folosiți).

Se adaugă peste restul ingredientelor din tigaie și păsatul bine scurs de apă. Se călește, amestecând constant, până când păsatul se impregnează bine cu uleiul, condimentele și sucurile din tigaie (vreo 2-3 minute).

Se adaugă în tigaie ½ din roșiile mărunțite, cu tot cu sucul lor. Se amestecă bine cam 1-2 minute.

În final, compoziția este bine legată, deloc fluidă. Se lasă să se răcească puțin, apoi gustăm puțin și potrivim gustul de sare. Nu trebuie să fie prea sărată compoziția, pentru că și varza murată e sărată. După ce am asezonat bine, putem umple/împături/forma sarmalele.

Aceste sarmale de post cu păsat se învelesc/umplu la fel ca orice alte sarmale. Pe bucățile de varză murată se pune câte o lingură de umplutură, se rulează și se îndeasă capetele înăuntru. Un video detaliat cu modul de lucru aveți la rețeta de sarmale tradiționale.

Pentru gătirea sarmalelor, mie îmi place să folosesc o oală de ceramică. Se pot găti, însă, în orice oală, recomandate fiind cele cu pereți mai groși. Pe fundul oalei am așternut ½ din varza tocată pregătită la punctul 1, apoi am aranjat sarmalele, restul de varză tocată și am stropit cu roșiile mărunțite rămase.

Se așează deasupra sarmalelor o greutate, de obicei, o farfurioară cu gura în jos. Rolul acesteia este să le țină sub nivelul lichidului în timpul fierberii. Se toarnă în oală apă fierbinte, cât să acopere sarmalele de 4 degete, apoi se acoperă cu capacul. Se pot fierbe sarmalele pe plită, la foc mic, sau la cuptor. Eu am gătit sarmalele mele cu păsat la cuptorul preîncins la 180°C, timp ce 2 ore și jumătate, timp în care au fiert perfect, devenind fragede de se topeau în gură. După ce au fost gata, am lăsat sarmalele să se aburească sub capac încă 30 de minute. În acest timp, păsatul s-a mai umflat și sarmalele au devenit și mai gustoase. Sursa: lauralaurentiu.ro.

Sarmale de post. Sarmale de post umplute cu orez şi ciuperci

Sarmale de post. Sarmalele de post cu nuci și orez

Ingrediente:

o varză acră

200g orez

100g nucă tocată

5-6 ciuperci

2 morcovi

o ceapă

1 linguriță boia de ardei dulce

1 lingurță cimbru uscat

2 linguri pătrunjel uscat

2 linguri de bulion

sare

piper boabe

4 foi de dafin

100ml suc de roșii

Mod de preparare:

Spală și curăță legumele de coajă. Toacă mărunt ciupercile și ceapa, iar morcovii dă-i pe răzătoarea mică.

Spală orezul în câteva ape și mărunțește sâmburii de nucă, fie într-un robot, fie cu ajutorul unui cuțit.

Călește ceapa în puțin ulei până se înmoaie ușor și adaugă morcovii răzuiți împreună cu ciupercile.

Continuă să călești legumele câteva minute, apoi adaugă nuca mărunțită și orezul scurs bine de apă.

Lasă amestecul pe foc până când apa se absoarbe, apoi adaugă bulionul și condimentele. Este bine să nu sărezi foarte mult umplutura de orez deoarece varza va fi și ea sărată.

Pregătește frunzele de varză și formează sarmalele de post în funcție de mărimea pe care o vrei. Dacă varza este prea sărată las-o puțin în apă, la desărat.

Varza care rămâne după ce ai împăturit sarmalele, toac-o mărunt și așează jumătate din aceasta pe fundul oalei în care vei fierbe sarmalele.

Peste varza mărunțită adaugă boabe de piper și două frunze de dafin, apoi așează sarmalele una lângă alta, iar deasupra încă un strat de varză tocată. Poți să mai adaugi boabe de piper și două frunze de dafin.

Combină sucul de roșii cu 500ml de apă și adaugă amestecul peste sarmale. Apa trebuie să fie la nivelul sarmalelor.

Fierbe sarmalele până când varza se va înmuia bine, completând cu apă atunci când va scădea. Pentru un plus de gust, bagă sarmalele jumătate din timpul de gătire în cuptorul preîncălzit. Sursa: paginadebucate.ro.

Sarmale de post. Sarmalele de post olteneşti din seminţe de dovleac

Sarmale de post. Sarmale de post cu soia

Ingrediente:

2 căpăţâni de varză murată

o cană orez

200 grame soia

350 grame ciuperci conservate(sau proaspete)

2 linguri pastă de tomate

mărar

pătrunjel

3 morcovi mari

sare

piper

2 linguri făină albă

5 cepe mari

200 grame roşii în suc propriu

2 linguri zarzavat

Circa o cană ulei

Mod de preparare:

Desfacem frunzele la varză şi le punem cam două ore în apă rece la desărat. Dacă folosiţi o oală de lut pentru a fierbe sarmalele umpleţi-o cu apă şi lăsaţi-o aşa cam 2 ore.

Într-o cratiţă punem nişte apă la fiert. Când dă în clocot, punem bucăţile de soia împreună cu un praf de sare şi un praf de piper. Când s-au umflat le scoatem pe o farfurie şi le lăsăm puţin să se răcorească, potrivit bucataras.ro. Când s-au răcorit le stoarcem de apă şi le dăm prin maşina de tocat.

Ciupercile le spălăm bine şi le tăiem cubuleţe mici. Curăţăm ceapa, o spălăm şi o tocăm. Morcovul îl curăţăm, îl spălăm şi îl dăm pe răzătoarea cu ochiuri mari. Roşiile le dăm cu tot cu sos prin maşina de tocat. Într-o cratiţă punem uleiul la încins. Adăugăm ceapa tocată şi o tragem circa 10 minute în ulei. Punem şi morcovul şi îl lăsăm şi pe acesta vreo 5 minute. La urmă adăugăm roşiile măcinate, pastă de roşii şi un praf de sare. Învârtim bine,mai lăsăm 2-3 minute pe foc şi închidem aragazul. Orezul îl spălăm în 2-3 ape.

Următorii paşi pentru reţeta sarmale de post cu soia, ciuperci şi orez. Într-un bol punem compoziţia de ceapă,orezul,ciupercile şi soia. Punem mărar şi pătrunjel şi cele două linguri de zarzavat. Amestecăm bine întreagă compoziţie, apoi condimentăm cu sare şi piper după gust, iar la urmă punem făină ca să se lege compoziţia. Frunzele de varză le scoatem de la desărat şi le stoarcem de apă. Le îndepărtăm cotoarele şi le tăiem bucăţi în funcţie de cât de mari facem sarmalele. Punem pe fiecare frunză câte puţină compoziţie, apoi rulăm sărmăluţele strâns.

În oală de lut punem pe fund frunze de varză. Presăram nişte mărar uscat apoi aşezăm sarmalele. Deasupra punem tot cu frunze de varză, apoi apă cât să acoperim sarmalele. Dăm oală acoperită în cuptor, îl aprindem şi la început lăsăm o temperatura mai micuţa. Apoi reglaţi o temperatura potrivită şi lăsaţi să fiarbă cam 3-4 ore (între timp mai gustaţi să vedeţi dacă sunt fierte). Când sunt gata închideţi focul cuptorului, deschideţi uşa şi le lăsaţi să se răcească acolo.