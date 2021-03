EXCLUSIV Roxana Ghiță de la Survivor România răspunde acuzațiilor aduse de iubita lui Sorin: „Nu e vina mea că oamenii nu îl plac!”

In articol:

Roxana Ghiță de la Survivor România, prima reacție după acuzațiile aduse de iubita lui Sorin. Laura, iubita Războinicului, a criticat-o pe Roxana Ghiță, după ce a spus despre iubitul ei că „e ceva putred cu el”. Tânăra a mărturisit că la venirea Războinicei în țară, aceasta i-a vorbit foarte frumos despre Sorin, iar ulterior și-a schimbat părerea.

Invitată în platoul WOWbiz, Roxana Ghiță a răspuns acuzațiilor făcute de Laura. Ea susține că nu încearcă să îi degradeze imaginea lui Sorin și că a fost întotdeauna sinceră cu privire la foștii ei colegi. Fosta concurentă de la Survivor România s-a arătat surprinsă de atitudinea Laurei la adresa ei, în contextul discuției pe care au avut-o.

„Ieri m-a atacat, nu m-a contactat, iubita lui Sorin pe social media. În primul rând nu mi s-a părut ok pentru că noi am avut o discuție când am ieșit din emisiune și i-am spus ce făcea Sorin frumos, chiar am vorbit frumos, dar legat de ce spunea el despre familia lui și despre iubita lui. Apoi oamenii au început să mă întrebe despre bisericuța cu Sorin, Musty, Mellina și am fos sinceră. Ieri, ea m-a acuzat că sunt falsă, că ei i-am vorbit frumos despre Sorin. Eu am zis că este ceva putred în legătură cu el pentru că s-a schimbat, pentru că eu în primele săptămâni m-am înțeles foarte bine cu el

Ideea e ca noi nu am venit să îi stricăm lui Sorin imaginea, dar spunem adevărul. Și oamenii de acasă simt și văd, nu e vina mea că 80 la sută din oameni nu îl plac pe Sorin și este o vină care mi-a fost pusă în cârcă de prietena lui, cu care credeam că am o relație destul de bună. Dar oamenii de acasă văd și simt ce se întâmplă în emisiune, cred că este evident”, a declarat Roxana Ghiță, în exclusivitate pentru WOWBIZ.ro.

Lucian, Roxana Ghiță și Alin Sălăjean, în platoul WOWbiz.ro [Sursa foto: Captura Video]

Iubita lui Sorin de la Războinici, declarații despre Roxana Ghiță: „Mi-e simpatică în continuare”

În timpul transmisiunii făcute de Roxana Ghiță pentru WOWbiz, Laura i-a transmis un mesaj prezentatoarei Cornelia Ionescu, cu referie la dezvăluirile făcute de fosta Războinică. Iubita lui Sorin i-a recomandat să se intereseze de părerile oamenilor de acasă despre ea. Cu toate acestea, Laura a mărturisit că o simpatizează în continuare.

„Dacă lumea vede adevărul de acasă, atunci ar trebui să caute părerea oamenilor despre ea. Mi-e simpatică în continuare”, este mesajul transmis de iubita lui Sorin de la Războinici.