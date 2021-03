Roxana Ghiță, adevărul despre concurenții Survivor România! Ce a spus despre Mellina: „Când ajung camerele pe ea...”

In articol:

Roxana Ghiță a fost una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România 2021, care din păcate a fost nevoită să părăsească emisiunea în urma unor probleme medicale.

Roxana Ghiță, adevărul despre concurenții Survivor România 2021

Deși își dorea să lupte până la capăt, medicii nu i-au mai dat voie să continue. Odată ajunsă în România, Roxana a vorbit în repetate rânduri despre parcursul său la Survivor România, dar nu s-a sfiit să spună lucururilor pe nume nici când a venit vorba despre foștii colegi de echipă.

Tânăra care a făcut parte din echipa Războinicilor a luat fiecare concurent în parte și l-a caracterizat așa cum a simțit ea. Dacă despre Musty a mai vorbit până acum, iar toți cei care o urmăresc îi știu părerea, stai să vezi ce a spus despre restul concurenților.

Se pare că Mellina este cea despre care nu se cunosc foarte multe lucruri, atât Roxana, cât și alți foști concurenți susținând că nu este ceea ce pare.

Musty: Era mai bun pe traseu, a mai evoluat, sa zicem putin. Nu putea sa se concenteze, se enerva usor, da si-a imbunatatit jocul. Nu sunt trista ca a iesit Musty, e veriga toxica.

Jador: E pe caterinca. Nu ma asteptam sa fie asa bun. Nu am o relatie cu Jador. Asa e el, e sincer.

Culita: E surprinzator de bun. Nu ne asteptam sa fie asa bun. E o persoana foarte echilibrata.

Echipa Războinicilor

Mellina: Este o persoana departe de a fi sincera. Cand ajung camerele pe ea, se schimba. Vrea sa aiba o atitudine pozitiva, ar fi ok daca era asa si in realitate. Ea nu e asa in realitate. Lumea simte daca nu esti sincer. E rautacioasa si falsa.

Ana Porgras: Cand a intrat ea, mi s-a parut ca asteptatile erau mult mai mari, da, e buna pe traseu, dar nu m-am atasat in verun fel de ea.

Sebastian: Mi se pare papagalul lui Jador. El e asa, doar il imita cumva. E enervant, nu e diplomat.

Maria: E dintr-o bucata, stie sa faca tot, impleteste par, e buna pe traeu, pune pereti, taie cocos. E glumeata, dar nu isi da seama, e usor influentabila. Dar am o parere foarte buna.

Sorin: Zicea ca se regaseste in mine, pe parcurs nu stiu ce s-a intamplat. Mari i-a zis o parere obiectiva, s-a suparat, s-a aliat cu Musty. A devenit toxic pentru multe persoane. El e misto, dar e putred ceva cu el.

Moro: E fun, i-a unit pe Faimosi. El uita de tot, nu are niciun filtru. I se trage de la box, nu isi da seama ca e un joc, el crede ca e in ring.

Zanni: M-a deranjat foarte tare cand a vorbit despre Elena, cum a vorbit despre fetele lor, asa badaran, mitocan.

Albert: E un luptator, e foarte calm, e socant de calm, e foarte bun sportiv. Sper sa ajunga in Finala. Are nevoie de pers cu care sa rezoneze. Sper sa aiba oamenii cu caracter intre ei.

Lucian: I-am dus lipsa, ne-am revazut ieri, era foarte inteligent, n-am intalnit o persoana sa aiba atatea cunostinte despre politica, carti, fizica. Ne intalnim toti la sfarsit de saptamna.

Cosmin: Foarte tacut, nu-mi dau seam de el, foarte agil pe teren. Pare calm, dar a zis de multe ori ca i-ar placea la noi in echipa.

Sindy: E un personaj de la cum arata, vorbeste. E buna pe traseu. Nu s-a lasat influentata de biseticute. M-a surprins placut.