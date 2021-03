Războinicii câștigă meciul de recompensă cu un scor zdrobitor la Survivor România. Zanni răbufnește: „Mi-e scârbă de vibe-ul din echipă!”

In articol:

Meciul de recompensă din această săptămână la Survivor România a fost câștigat de Războinici, cu scorul de 10-4. Echipa sălbaticilor a pierdut premiul special ales de public, ce a constat în doi hotdogi pentru fiecare membru al echipei câștigătoare.

Războinicii câștigă meciul de recompensă la Survivor România

Traseul de astăzi le-a picat mănușă Războinicilor, care nu le-au dat nicio șansă adversarilor să-i învingă. Meciul s-a încheiat rapid, după cum a declarat Mellina la finalul acestuia. Ea susține că nu s-a gândit deloc la recompensă, ci s-a bucurat de cursă pentru că îi amintește de tatăl ei.

Războinicii câștigă meciul de recompensă la Survivor România

„Este foarte bine, astăzi nu m-am gândit la premiu, ci am vrut să mă distrez alături de echipa mea. Ultimul punct este cu multă presiune de obicei, dar mi-am seta tcă e un punct efectiv și când am câștigat nu știam de ce cântă Starlin. Apoi am realizat că am câștigat ultimul punct. Îmi place traseul ăsta, pentru că mă gândesc la tata, aici îi arât că știu ce e greul. Bravo, echipă!”, a spus Războinica.

Sindy pare că începe să-și intre în mână la Survivor România, iar în meciul pentru recompensă a reușit să aducă două puncte valoroase echipei sale.

Starlin este în culmea fericirii pentru că publicul a ales mâncarea în detrimentul oglinzilor și le mulțumește oamenilor că țin cont de dorințele lor. „Sunt mai mult decât fericit. Mă gândesc la hot dog cu cabanos și mult muștar, la ce foame avem va fi glorios. Mulțumesc publicului că s-a gândit la noi și noi o să savurăm încet premiul”, a spus Starlin.

Faimosii au pierdut

Reacția Faimoșior după ce au pierdut recompensa la Survivor România

Dezamăgirea este uriașă în tabăra roșie, pentru că toți sălbaticii suferă de foame și au nevoie de hrană. Culiță Sterp speră că următoarele jocuri de recompensă vor fi câștigate de Faimoși, pentru că echipa lui este din ce în ce mai slăbită.

„Eu sunt mult mai bucuros când nu aduc puncte și câștigă echipa mea, decât atunci când aduc puncte și perdem ca echipă. Nu știu ce ne-a lipsit astăzi, am pierdut la diferență mare, sper să câștigăm jocurile următoare, că avem nevoie de mâncare. Suntem sleiți, am amețit când strigam la colegi, îmi pare rău pentru echipă că am pierdut”, a spus Faimosul.

Zanni pare mai descumpănit ca niciodată și susține că îi displace tot ce se întâmplă în echipa Faimoșilor. „Părerea mea e că ne-am certat de prea multe ori. E prea mult teatru, mi-e scârbă de vibe-ul din echipă. Despre traseu, ne-a lipsit talentul. Nu am fost buni”, a declarat Zanni.