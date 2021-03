Raed Arafat, amenințat cu moartea de un fan al Dianei Șoșoacă! Poliția este pe urmele bărbatului: „Am, frate, aici un topor”

In articol:

Raed Arafat a primit amenințări cu moartea în mediul online de la un bărbat din Timișoara. Pe numele său, Daniel Gașpar, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare în mână cu un topot și îi face amenințări șefului Departamentului pentru Situații de Urgență din România. Individul se declară susținător al senatoarei Diana Șoșoacă.

„Domnu’ Arafat. Astăzi ţi-am pregătit ceva frumos. Vreau să vă arăt ce am pregătit pentru domnu’ Arafat. Îţi dau să vezi ce trebuie să primeşti dacă nu îţi dai demisia de bună voie şi nesilit de nimeni, ca să fii judecat cum trebuie că ai trădat poporul român. Uite ce îţi dau eu. Am, frate, aici un topor. Pistol nu am, că nu vrea să îmi dea lumea, că ştie că mă ţine să vin la Parlament.

Toporul nu vreau să îl folosesc pentru că nu sunt omul care vrea să facă la fel ca voi crime, dar dacă trebuie, o să folosesc şi toporul pentru poporul român”, a declarat Daniel Gaşpar, în videolcipul postat pe pagina sa de Facebook. Polițiștii au plecat în căutarea simpatizantului Dianei Șoșoacă, care l-a amenințat cu moartea pe Raed Arafat.

Raed Arafat, amenințat cu moartea de un susținător al Dianei Șoșoacă [Sursa foto: Captura Video]

Raed Arafat, declarații despre noile tulpini de coronavirus apărute în România: „Nici virusul nu este cel care a fost”

Raed Arafat a făcut dezvăluiri desppre noile tulpini ale coronavirusului, care au început să fie prezente în România.

Șeful DSU a mărturisit că noile tulpini afectează campania de vaccinare.

„Din păcate, nici virusul nu este cel care a fost acum un an. S-a schimbat, au apărut tulpini noi, s-a schimbat impactul. Avem o tulpină nouă care se răspândește mai repede. Vaccinul nu are efect instantaneu. Acesta este un motiv pentru care măsurile trebuie luate mai rapid. Asta înseamnă că, dacă începem acum să creștem numărul persoanelor vaccinate, un efect serios o să îl avem peste două-trei săptămâni”, a spus Raed Arafat. Citește mai multe AICI.