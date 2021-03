Părinții lui Jador, în lacrimi după ce au văzut accidentarea Faimosului la televizor: „Am simțit în inimă durerea...”

In articol:

Părinții lui Jador nu își mai găsesc liniștea după ce au văzut accidentarea fiului lor la Survivor România 2021. Romeo și Simona Dumitrache, părinții lui Jador, au vorbit la Teo Show despre durerea pe care au simțit-o atunci când și-au văzut poropriul copil în durere.

„El era un copil ca toți copiii. Se mai lovea, dar cum l-am văzut acum... niciodată. Cel mai tare mă doare că n-am fost acolo să am grijă de el, să-l ajut. Îmi e foarte greu să vorbesc despre asta”, a declarat mama lui Jador, în lacrimi.

Tatăl lui Jador a mărturisit că nu a putut să urmărească momentul până la capăt, deoarece a fost mult prea dureros să își vadă fiul într-o asemenea ipostază.

a declarat tatăl lui Jador.

Jador ar putea părăsi Survivor România după accidentare? Ce părere au părinții Faimosului

Deși sunt distruși să își vadă fiul în asemenea ipostaze, părinții lui Jador nu cred că Faimosul se va da bătut de la drum și va părăsi competiția, asta în funcție de decizia doctorului.

„El este un bărbat foarte puternic și rezistent totodată. Eu cred că este o lovitură destul de puternică. În timpul când a intrat pe traseu și am văzut căzătura mi-am dat seama că articulația piciorului nu a îndoit genunchiul, a stat drept și n-am putut să mă uit până la capăt. Mi-a pătruns o săgeată în inimă. Am întors capul, dar am simțit în inimă durerea aceea. Orice părinte cred că ar simți la fel”, a adăugat Romeo Dumitrache, tatăl Faimosului.

Oricât de dor i-ar fi de băiatul ei, mama lui Jador știe că este un bărbat ambițios și își dorește să rămână în competiție. „Eu îl știu pe Jador un luptător. El nu dă înapi, doar dacă nu mai poate. El e foarte ambițios. Înainte de durere, în mintea lui era mama. Îmi lipsește foarte mult. N-a fost niciodată așa de mult plecat de acasă”, a declarat mama lui Jador, în lacrimi.