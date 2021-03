Oana Roman a făcut anunțul despre mama ei! S-a întâmplat la puțin timp după operații: „Mi-a dat azi...”

In articol:

Oana Roman a trecut prin momente mai puțin plăcute, după ce mama ei a fost nevoită să se supună la două operații, în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani. Din fericire, Mioara Roman se simte bine acum și a trecut cu bine peste impas.

Oana Roman, despre mama ei: „Am reușit să o programez”

La câteva săptămâni după intervențiile chirurgicale la care a fost supusă, fiica ei a reușit să o programeze la vaccin. De ceva timp, Oana Roman caută un loc pentru ca mama ei să poată fi vaccinată anti-COVID, iar până acum nu a avut noroc.

Cu bucurie în suflet, fiica lui Petre Roman și-a anunțat urmăritorii, prin intermediul contului de socializare, că datorită unei persoane cu suflet mare, mama ei se poate vaccina.

Se pare că a fost anunțată de cineva că există locuri în apropiere de București, iar astfel a reușit să o programeze în Balotești.

”Mi-a dat azi cineva un pont că sunt locuri libere la vaccin în Balotești și am reușit să o programez pe mama la vaccin pe 27 martie. Am intrat pe site și am selectat Ilfov și am ales Balotești și am reușit într-un final. Mulțumesc”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman era extrem de îngrijorată în urmă cu câteva luni pentru starea de sănătate a mamei ei, iar asta din cauza vârstei Mioarei Roman.

După prima intervenție, vedeta anunța fericită că totul a ieșit bine, dar mama ei va trebui să rămână încă o perioadă în spital, pentru recuperare.

„Din păcate va mai sta câteva zile în spital pentru că va suferi o intervenție laparoscopică pentru a i se înlătura colecistul. Avea această problemă și devenise urgentă. Mă duc, așadar, să-i duc pastilele deoarece are un tratament pe care cei de la sital nu i-l pot da în întregime.

O să-i las medicamentele la recepție pentru că nu am voie să intru să o văd. Nu am văzut-o de miercuri. Nu o să o pot vedea nici când se va opera, nici după, dar știu că totul o să fie bine”, a povestit Oana Roman, într-un InstaStory.( Mioara Roman, operată de urgență! În ce stare se află mama Oanei Roman)