Noi informații despre bătaia încasată de Laurette! S-ar fi întâlnit cu un bărbat pentru a întreține relații intime

Răsturnare de situație în scandalul momentului! Laurette a fost agresată de către un bărbat, cu care s-ar fi întâlnit pentru a întreține relații intime contra unei sume de bani. Scandalul ar fi pornit de la faptul că individul nu ar fi vrut să îi plătească toată suma.

Laurette, agresată de un bărbat necunoscut

În urmă cu doar o seară, Laurette a fost abuzată fizic de un bărbat necunoscut, M.T. Cei doi s-ar fi întâlnit la un hotel din Capitală, pentru a întreține relații intime contra cost. Întreg scandalul ar fi pornit de la faptul că bărbatul i-ar fi oferit în primă fază suma de 5.000 de euro, iar mai apoi s-a răzgândit, potrivit Cancan.

Totuși, se pare că situația s-a schimbat în momentul în care au ajuns la fața locului. Individul s-ar fi răzgândit și i-ar fi oferit suma de 300 de euro, iar, în momentul respectiv, mulatara ar fi încercat să îi ia borseta în care bărbatul ținea banii. M.T. a reacționat în acel moment și a mușcat-o de deget pe vedetă. În acel moment, femeia a început să îl lovească cu cotul în gură pe individ.

Atunci, se pare că oamenii din hotel au auzit țipăte, așa că au sunat la numărul de urgență. Ciudat este faptul că, ajunși la secție, aceștia nu au depus plângere unul împotriva celuilalt.

Laurette[Sursa foto: Captură YouTube]

Totuși, avocatul vedetei susține că nu s-au întâmplat aceste lucruri: „Infirm această informație”.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți”, a spus avocatul lui Laurette.