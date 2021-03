Ministrul Mediului încurajează românii să folosească transportul în comun sau bicicleta! Vineri, ziua în care renunți la mașină

In articol:

Ministrul Mediului încurajează românii să folosească transportul în comun sau bicicleta în zilele de vineri. El vrea să declare verzi zilele de vineri. Totuși, cei care au o mașină electrică, o pot folosi și în aceste zile.

Ziua verde, o viață sănătoasă

Tanczos Barna, ministrul Mediului, vrea ca românii să folosească transportul în comun sau chiar bicicleta în zilele de vineri: "În 2021 ne dorim să ajungem la această performanță ca 1 din 4 angajați să aleagă o altă modalitate de deplasare. Vom lansa invitații către companiile private astfel încât să fie cât mai mulți care aderă la această inițiativă. Vom lansa un dialog cu primăriile pentru a instaura gratuitate pe mijloacele de transport în ziua de vineri, cred că am avea un impact pozitiv".

În continuare, Ministrul Mediului adaugă faptul că prin această campanie se vor introduce un set de măsuri pentru stimularea cetățenilor în vedere renunțării la mașina proprie și folosirea transportului în comun, bicicletelor, trotinetelor electrice sau chiar mersul pe jos.

"Am ales ziua de vineri pentru că este de foarte multe ori zi scurtă, este oricum casual şi există deja acest obicei de a nu mai veni cu cravată, de a nu mai veni la 'patru ace' şi

atunci pentru toată lumea poate să fie o alternativă mai lejeră varianta cu deplasarea cu alte mijloace de transport", a mai spus ministrul Mediului.

De asemenea, omul politic a mai adăugat faptul că el va alege să meargă cu STB-ul, iar în urmă cu două săptămâni a mers cu metroul.

"Eu voi alege una dintre variantele de transport pe care le-am testat în ultimele săptămâni. Am testat acum două săptămâni metroul, ieri am venit cu RATB-ul... cu STB-ul. Am rămas cu RATB-ul, pentru că ultima dată am circulat acum 25 de ani când eram student cu RATB-ul, recunosc. Este o schimbare la nivelul fiecărei instituţii şi este în primul rând o schimbare de mentalitate la nivelul fiecărui cetăţean. Şi mie mi-a fost un pic ciudat să vin cu RATB-ul pentru că nu am mai circulat.... A trebuit să văd unde se cumpără biletele, a trebuit să văd care sunt rutele pentru că am uitat numărul autobuzelor, troleibuzelor şi tramvaielor cu care circulam în timpul studenţiei. Lucrurile se pot schimba dacă vrem să producem schimbare", a mai spus Tanczos Barna.