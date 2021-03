Laurette, primele declarații după ce a fost bătută cu bestialitate! Vedeta rupe tăcerea: „Dacă poliția întârzia două minute, mă omora”

In articol:

Laurette a fost implicată într-un incident violent seara trecută, într-un hotel din centrul Capitalei. Frumoasa brunetă a fost agresată de un bărbat, iar cei care au sunat la 112 au fost cei care i-au auzit țipetele disperate.

Deși, inițial, nu se știa dacă mulatra avea de gând să depună plângere împotriva celui care a gresat-o, se pare că acum totul este clar. Ea a declarat că are de gând să-și caute dreptatea în justiție, după bătaia pe care a încasat-o. Tot ea a spus că dacă oameniilegii nu ar fi sosit lucrurile s-ar fi putut termina mult mai grav.

”A avut loc o agresiune fizică, eu pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață și că astăzi sunt printre voi. Totul a pornit din senin, pot să vă spun doar că am fost trasă într-o capcană. Cineva doreșțe să îmi construiască o altă imagine decât cea în care sunt eu. Nu este prima dată când încearcă și se pare că i-a reușit. O să merg pe cale legală de data aceasta”, a declarat Laurette la ieșirea de la IML.

”Dacă poliția întârzia două minute, mă omora acolo, atât pot să vă zic. Eu am o bănuială cine dorește să îmi facă răul, dar de data asta voi merge pe cale legală. Din luna ianuarie primesc sute de mesaje, tot ce pot să spun este că mi s-a întins o capcană. Am luptat cu el ca să pot să scap de acolo. S-a spart ușa pentru a intra, am mai multe lovituri pe corp”, a precizat vedeta.

De la ce a pornit scandalul dintre Laurette și agresor?

Momentan Laurette nu a explicat de la ce a pornit cearta dintre ea și agresorul ei și cum a ajuns să fie lovită de acesta. În schimb, a apărut un zvon convform căruia ea s-ar fi întâlnit cu bărbatul pentru a întreține relații intime cu el, în schimbul a 5000 de euro. Ulterior, el nu a vrut să-i mai plătească întreaga sumă, iar ea ar fi încercat să-i ia banii din mână. Avocatul lui Laurette a negat vehement aceste afirmații.

Acel conflict a pornit în mod spontan. Am citit că ea i-ar fi solicitat o sumă de bani, nu este adevărat! Ei vorbeau prin mesaje de mai multe luni, se întâlniseră și cu o seară înainte, într-un loc public. Sunt persoane care se cunoșteau anterior acestei întâlniri. În niciun caz nu a existat un schimb de servicii între ei.', a declarat avocatul Vlad Hosu, pentru Fanatik.ro.