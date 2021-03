După ce s-a umilit și milogit, Leo de la Strehaia rămâne însurat! Declarații incredibile făcute de ”Prințul Țiganilor” dedicate soției sale, Dana Criminala

In articol:

După ce totul anunța un divorț care promitea un scandal uriaș, Leo de la Strehaia a făcut un gest care i-a surprins pe toți cunoscuții săi: s-a umilit în fața soției sale, Dana Criminala, pentru a fi primit înapoi.

”Mi-e dor de Dana Criminala, mi-am dat seama că o iubesc foarte mult. Nu știu dacă mai rezistă să stau fără ea. Dana, lasă și tu ambițiile și supărările și te rog, hai să stăm de vorbă, să ne mai dăm o șansă. Merităm încă o șansă. Mi-am dat seama că am greșit, eu am greșit și nu am greșit din cauza altor femei... Noi nu ne-am certat din cauza femeilor, ne-am certat din chestii de nimic și chiar aș vrea să îmi dau o șansă să ne împăcăm pentru că încă nu s-a pronunțat divorțul.

Leo de la Strehaia promite sa o rasfete pe Dana Criminala daca ii mai da o sansa

Eu voi face tot posibilul ca să te cuceresc, să te fac cea mai fericită. Mi-am dat seama că te iubesc enorm, dar eu am greșit din cauza Youtube-ului, am făcut anumite lucruri pe care nu le meritai. Am greșit, te rog iartă-mă, și mai dă-mi o șansă ca să putem fi fericiți. Nu mai am cuvinte, dar te rog iartă-mă că am greșit, că m-am luat după mama, după familia mea, trebuia să fac exact cum mi-ai spus tu”, a spus Leo de la Strehaia, cu lacrimi în ochi.

Mai mult decât atât, explică Leo de la Strehaia, este decis să nu o mai asculte pe mama sa, pe Patroana, în chestiunea relației cu Dana Criminala.

a mai spus Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia recunoaste ca o iubeste pe Dana Criminala

Efectul mesajului lui Leo de la Strehaia, pare-se, a înmuiat totuși sufletul celebrei Dana Criminala, aceasta făcându-i o surpirză și acceptând, totuși, să îi mai dea, în principiu, o șansă ”Prințului Țiganilor”, dar în anumite condiții, unele dintre acestea chiar umilitoare pentru familia soțului brunetei, condiții pe care, de altfel, acesta le-a acceptat imediat, fără negocieri.

Leo de la Strehaia și Dana Criminala, telenovela divorțului

După ce, timp de vreo 7 ani, Leo de la Strehaia și Dana Criminala aveau cel puțin două despărțiri pe sezon, condomentate apoi cu împăcări siropoase, în vară, după o nouă ”Lună de miere”, cei doi și-au spus adio. Mai exact, în vara lui 2020, scandalul cu Patroana din casa lui Leo de la Strehaia l-a făcut pe ”Prințul Țiganilor” să rămână, din nou, fără nevastă. De altfel, între Dana Criminala și Leo de la Strehaia lucrurile au fost tot timpul complicate, iar Patroana le-a pus câte piedici a putut ea, mai ales că, în august, l-a pus să aleagă între ea și soția lui. Leo de la Strehaia, pus într-o situație aproape imposibilă, a decis să rămână alături de mama sa și Dana Criminala nu a mai stat pe gânduri și a plecat de lângă el, iar apoi și-a cumpărat o casă, lângă Ploiești.