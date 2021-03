Cât se câstigă din YouTube. Ce sume încasează vedetele din România

In articol:

YouTube este un serviciu video oferit de gigantul american Google, care plătește în fiecare lună vizualizările realizate pe un canal monetizat. Sumele diferă în funcție de proveniența canalelor, dar și a publicului care le urmărește.

Cum să câstigi bani din YouTube

Vedetele din România primesc de la platforma de YouTube mult mai puțini bani pentru vizualizările realizate în țară, decât dacă fanii lor ar fi din SUA sau din alte state mari europene. În acest caz, câștigurile artiștilor ar fi și de zece ori mai mari. Mai mult, chiar dacă artiștii se laudă cu milioane de abonați, YouTube plătește doar vizualizările.

Citeste si: S-a aflat! Câți bani câștigă lunar Viorel, soțul Vupliței, din frecat podele? Pe ce au spart cei doi primul salariu de la firma de curățenie? Dezvăluiri exclusive

Potrivit SocialBlade.com, cel mai profitabil canal YouTube din România e „TraLaLa”, cu peste trei miliarde de vizualizări obținute în șapte ani de existență. Acest canal furnizează constant cântece și desene animate pentru copii, iar proprietarii încasează lunar cel puțin 24.400

de euro și pot ajunge la un câștig anual de minimum 294.000 de euro.

Locul secund în clasamentul încasărilor YouTube România de canalul emisiunii „Puterea dragostei” de la Kanal D, care aduce postului de televiziune încasări de 15.000 de euro pe lună și un minim anual de 180.000 de euro. Pe locul al șaselea se află canalul casei de producție Cat Music, cu încasări de minimum 12.600

Cât câstigă vedetele din România din YouTube

de euro pe lună și 150.000 de euro pe an.

Vedetele din România care au reușit să cucerească publicul internațional câștigă considerabil mai mult decât cele care nu au depășit granițele țării. De pildă, Inna, care este o artistă internațională și a cărei audiență se află pe tot globul, poate încasa de la YouTube mai mult de un milion de euro într-un an dacă lansează constant videoclipuri, așa cum reușește în ultimii ani.

Inna

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

„Nu mă gândesc foarte mult cum să stau în topul Facebook-ului şi al Instagramului. Dacă aş face asta, ar însemna să mă las de muzică. Este foarte complicat şi ii apreciez pe colegii mei, care se ocupa de vlogging, blogging, instagram şi cum să-şi menţină toate reţelele de socializare pe un loc bine meritat. Eu nu fac asta. Fac muzică şi prin muzică mea sper să-i fac pe oameni să vadă şi alte lucruri drăguţe”, a declarat Inna cu ceva timp în urmă.

Citeste si: Eva Măruţă influencer la doar 5 ani. Fiica Andrei si a lui Cătălin Maruţă are peste 150.000 de urmăritori pe Youtube

Cel mai urmărit vloger din România, Selly, care mai nou face parte și din trupa 5Gang, are și el încasări lunare de minimum 4.000 de euro și poate ajunge la cel puțin 50.000 de euro într-un an. Andreea Bălan obține de la YouTube cel puțin 6.600 de euro pe an, în timp ce Dorian Popa încasează aproximativ 1.700 de euro pe lună și 20.000 de euro pe an.

Andra câștigă din canalul ei video cel puțin 2.200 de euro pe lună și minimum 26.500 de euro pe an, iar Delia obține lunar din canalul ei video aproape 1.000 de euro și anual 11.450 de euro, la fel ca Antonia, potrivit estimărilor SocialBlade.com.

Andra

Cât câstigă vedetele internaționale din YouTube

Artiștii americani primesc sute de mii de euro pe lună de la YouTube, în timp ce vedetele din România se află la coada clasamentului când vine vorba de încasări din YouTube.

LadyGaga, de exemplu, încasează lunar peste 500.000 de euro din canalul ei video, iar anual poate sări de 6 milioane de euro. Aceleași sume le primesc și Eminem și Shakira. Și Rihanna încasează 360.000 de euro lunar și peste 4,3 milioane de euro anual.

Citeste si: Câți bani câștigă Selly din YouTube? Vloggerul a spus pentru prima dată: "Variază mult..."

Celine Dion primește de la YouTube 100.000 de euro lunar și peste 1,2 milioane de euro anual. Nici Mariah Carey nu stă rău la acest capitol. Ea încasează 135.000 de euro lunar și 1,6 milioane de euro anual, foarte aproape de Madonna care primește 1,7 milioane de euro anual.

Celine Dion

Chiar dacă Michael Jackson a dispărut acum 10 ani, canalul lui video încasează anual de la YouTube peste 4 milioane de euro. La fel și canalul lui Whitney Houston, cântăreață decedată acum opt ani, încasează anual din YouTube peste 1,5 milioane de euro. De asemenea, canalul lui Elvis Presley primește de la YouTube 645.000 de euro anual.